Момент волшебства: Месси забил ударом через себя в матче против Клермона

14:50, Сегодня
Спорт
момент волшебства: месси забил ударом через себя в матче против клермона 7 августа, 2022
Фото: Википедия

Лионель Месси создал момент волшебства, забив экстраординарный гол за «Пари Сен-Жермен» в ворота «Клермон Фута».

Месси невероятныи образом забил свой второй гол в игре, когда его команда одержала победу со счетом 5:0 в субботу.

Леандро Паредес сделал восхитительный пас на Месси, который безупречно отконтролировал мяч грудью, а затем одним сверхплавным движением нанес удар через себя и забил потрясающий гол.

Аргентинец также отдал блестящую результативную передачу Неймару в первом тайме. 

Напомним, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.

Эмоционально, легендарно — этими словами можно описать следующих список лучших празднований гола за всю историю футбола.

Еще мы писали, что были выявлены топ-10 лучших футболистов высшего дивизиона, подвергшихся оскорблениям в Твиттере больше всех.

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Автор материала:
Ирен Давид
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