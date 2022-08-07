Момент волшебства: Месси забил ударом через себя в матче против Клермона

Месси невероятныи образом забил свой второй гол в игре, когда его команда одержала победу со счетом 5:0 в субботу.
Леандро Паредес сделал восхитительный пас на Месси, который безупречно отконтролировал мяч грудью, а затем одним сверхплавным движением нанес удар через себя и забил потрясающий гол.
Аргентинец также отдал блестящую результативную передачу Неймару в первом тайме.
Напомним, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.
Эмоционально, легендарно — этими словами можно описать следующих список лучших празднований гола за всю историю футбола.
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