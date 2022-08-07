Момент волшебства: Месси забил ударом через себя в матче против Клермона

Лионель Месси создал момент волшебства, забив экстраординарный гол за «Пари Сен-Жермен» в ворота «Клермон Фута».

Месси невероятныи образом забил свой второй гол в игре, когда его команда одержала победу со счетом 5:0 в субботу.

Леандро Паредес сделал восхитительный пас на Месси, который безупречно отконтролировал мяч грудью, а затем одним сверхплавным движением нанес удар через себя и забил потрясающий гол.

Neymar’s reaction to Messi’s goal in the back.. priceless. pic.twitter.com/zq7dogZPxX — J. (@Messilizer) August 6, 2022

CF63 — PSG

06/08/2022 Lionel Messi (5-0)

86' pic.twitter.com/sPfKWDrhf0 — PSG GOALS (@GoalsPsg) August 6, 2022

Аргентинец также отдал блестящую результативную передачу Неймару в первом тайме.

Lmao see the pass ? Messi erh?!? pic.twitter.com/5TZeICfCVU — GTG Every Day (@GTGMeano) August 6, 2022

Напомним, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.

Эмоционально, легендарно — этими словами можно описать следующих список лучших празднований гола за всю историю футбола.

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