ПСЖ сыграл в Тель-Авиве: Неймар повеселил сеть неожиданной выходкой после матча

08:48, Сегодня
Спорт
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Фото: Википедия

Неймар решил сам провести церемонию награждения после того, как помог «ПСЖ» выиграть Trophee des Champions в воскресенье.

Trophee des Champions (СуперКубок Франции) является французским эквивалентом FA Community Shield. В воскресенье «ПСЖ» и «Нант» боролись за трофей в Тель-Авиве, и обладателем Кубка Франции стал «Пари Сен-Жермен».

В своем истинном стиле Неймар затмил всех даже после матча. Во время церемонии награждения медали обычно вручает официальное лицо, но Неймар решил сам раздать их своим товарищам по команде. Вы можете посмотреть блестящие кадры ниже.

Неймар и его товарищи по команде были на высоте, вдохновив свою команду на убедительную победу со счетом 4 — 0. Этот матч также стал первой соревновательной игрой «ПСЖ» под руководством их нового тренера Кристофа Гальтье.

Аргентинская суперзвезда Лионель Месси открыл счет на 22-й минуте, а затем Неймар исполнил красивый штрафной удар и сделал счет 2 : 0 в пользу парижан.

Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сделал счет 3 — 0 на 57-й минуте, прежде чем Неймар завершил счет, хладнокровно реализовав пенальти на 82-й минуте.

Неймар показал ошеломляющую игру, помимо двух своих голов. Кроме того, его пас позволил Месси забить первый гол в матче. Бразилец вызывал хаос у защитников «Нанта» на протяжении всего матча.

Тем не менее с момента своего переезда из «Барселоны» в Париж за 198 миллионов фунтов стерлингов Неймар находится под пристальным вниманием и часто подвергается критике.

В прошлом сезоне 30-летнего футболиста даже освистали собственные болельщики после того, как «ПСЖ» потерпел досадное поражение от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французские гиганты надеются, что этот сезон, наконец, станет годом, когда клуб сможет заполучить неуловимый трофей Лиги чемпионов.

Напомним, что 30 июля в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити». 

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Автор материала:
Ирен Давид
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