ПСЖ сыграл в Тель-Авиве: Неймар повеселил сеть неожиданной выходкой после матча

Неймар и его товарищи по команде были на высоте, вдохновив свою команду на убедительную победу со счетом 4 — 0. Этот матч также стал первой соревновательной игрой «ПСЖ» под руководством их нового тренера Кристофа Гальтье.
Аргентинская суперзвезда Лионель Месси открыл счет на 22-й минуте, а затем Неймар исполнил красивый штрафной удар и сделал счет 2 : 0 в пользу парижан.
Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сделал счет 3 — 0 на 57-й минуте, прежде чем Неймар завершил счет, хладнокровно реализовав пенальти на 82-й минуте.
Неймар показал ошеломляющую игру, помимо двух своих голов. Кроме того, его пас позволил Месси забить первый гол в матче. Бразилец вызывал хаос у защитников «Нанта» на протяжении всего матча.
Тем не менее с момента своего переезда из «Барселоны» в Париж за 198 миллионов фунтов стерлингов Неймар находится под пристальным вниманием и часто подвергается критике.
В прошлом сезоне 30-летнего футболиста даже освистали собственные болельщики после того, как «ПСЖ» потерпел досадное поражение от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французские гиганты надеются, что этот сезон, наконец, станет годом, когда клуб сможет заполучить неуловимый трофей Лиги чемпионов.
Напомним, что 30 июля в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».