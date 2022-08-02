ПСЖ сыграл в Тель-Авиве: Неймар повеселил сеть неожиданной выходкой после матча

Неймар решил сам провести церемонию награждения после того, как помог «ПСЖ» выиграть Trophee des Champions в воскресенье.

Trophee des Champions (СуперКубок Франции) является французским эквивалентом FA Community Shield. В воскресенье « ПСЖ» и «Нант» боролись за трофей в Тель-Авиве, и обладателем Кубка Франции стал «Пари Сен-Жермен ».

В своем истинном стиле Неймар затмил всех даже после матча. Во время церемонии награждения медали обычно вручает официальное лицо, но Неймар решил сам раздать их своим товарищам по команде. Вы можете посмотреть блестящие кадры ниже.

Neymar giving medals is the most adorable thing you'll see today. pic.twitter.com/FyIaesAE2q — Saynam Sharma (@Tweet2D3xTR) July 31, 2022

Неймар и его товарищи по команде были на высоте, вдохновив свою команду на убедительную победу со счетом 4 — 0. Этот матч также стал первой соревновательной игрой «ПСЖ» под руководством их нового тренера Кристофа Гальтье.

Аргентинская суперзвезда Лионель Месси открыл счет на 22-й минуте, а затем Неймар исполнил красивый штрафной удар и сделал счет 2 : 0 в пользу парижан.

Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сделал счет 3 — 0 на 57-й минуте, прежде чем Неймар завершил счет, хладнокровно реализовав пенальти на 82-й минуте.