Ноам Мемо завоевал серебряную медаль в беге и вошел в историю

«Сделать это в Иерусалиме с израильским флагом — все равно что оказаться во сне», — заявил 16-летний бегун Ноам Мемо, получивший серебряную медаль за бег на 800 метров.

На глазах у 2 600 зрителей легкоатлетического стадиона в Гиват-Раме Ноам Мемо вошел в историю, завоевав в четверг серебряную медаль в беге на 800 метров на чемпионате Европы среди юношей до 18 лет.

16-летний Мемо стал самым молодым спортсменом, прошедшим в финале. Он воспользовался своим шансом и заслужил победу. Перед тем, как взойти на пьедестал почета, Ноам Мемо получил благословение министра спорта Хили Тропера.

Молодой человек поблагодарил зрителей за поддержку и обнял отца и мать.

Серебряный призер заявил: «Я чувствую себя потрясающе, это прекрасный момент. Я хотел взять медаль».

«Сделать это в Иерусалиме с израильским флагом — все равно что оказаться во сне. Это честь и гордость — представлять страну в этом месте. Зрители и семья очень помогли мне. Я просто хотел, чтобы они были счастливы, чтобы быть с ними и обнять их в конце забега. Я верю, что у меня еще все впереди, и я хочу выиграть еще больше соревнований в будущем. Я боролся за свое место на последних метрах и сделал это».

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