Рейтинг пяти фаворитов на получение Золотого мяча 2022 года

Эксперты назвали пять фаворитов, которые поборются за звание лучшего футболиста Европы 2022-го года.
Рейтинг озвучил портал The Football Faithful.
5. Роберт Левандовски
Роберт Левандовски — один из самых неудачливых футболистов за последнее время, когда дело доходит до «Золотого мяча», ведь он был одним из фаворитов на двух последних премиях, но так и не получил награду.
В прошлом году он побил рекорд Бундеслиги за один сезон, забив феноменальные 41 гол всего в 29 матчах чемпионата, но занял второе место после Месси на «Золотом мяче», чей успех на Кубке Америки помог склонить голосование в его пользу.
33-летний футболист в этом сезоне продолжает делать то, что у него получается лучше всего, а именно забивает голы с ошеломляющей скоростью. Он забил 50 голов во всех соревнованиях и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги пятый сезон подряд.
Тем не менее, у него мало шансов претендовать на «Золотой мяч» после разочаровывающей кампании «Баварии» в Лиге чемпионов.
4. Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе — еще одно имя, доминировавшее в этом сезоне: француз стал лучшим бомбардиром Лиги 1 четвертый сезон подряд.
Мбаппе остается лидером ПСЖ, несмотря на приход Лионеля Месси прошлым летом, заняв первое место в дивизионе как по голам, так и по результативным передачам в сезоне 2021/22.
3. Мохамед Салах
В этом сезоне Салах забил 31 гол и завоевал одиночные призы английского футбола, дважды получив награду «Игрок года по версии PFA» и «Футболист года по версии FWA» вместе с «Золотой бутсой» Премьер-лиги.
2. Садио Мане
Садио Мане — второй игрок «Ливерпуля» среди фаворитов на «Золотой мяч».
Шансы Мане выросли после того, как в начале этого года Сенегал впервые одержал победу в Кубке африканских наций, а сам Садио был назван лучшим футболистом турнира.
1. Карим Бензема
Карим Бензема является фаворитом на получение «Золотого мяча» после потрясающего сезона. Форвард «Реала» провел лучший сезон в своей карьере в 2021/22.
Бензема, возможно, был самым влиятельным футболистом в Европе в сезоне, забив 44 гола в 46 матчах во всех соревнованиях.
34-летний игрок выиграл свой первый трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром Испании в этом сезоне, и блистал во время невероятной кампании клуба в Лиге чемпионов. Он лидировал в турнире по количеству голов с 15 голами, сделав блестящие хет-трики в победных матчах над «Пари Сен-Жермен» и «Челси».
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