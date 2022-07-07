Рейтинг пяти фаворитов на получение Золотого мяча 2022 года

Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали на этой премии более десяти лет. Кроме того, Месси получил рекордную седьмую награду в 2021 году.

Эксперты назвали пять фаворитов, которые поборются за звание лучшего футболиста Европы 2022-го года.

Рейтинг озвучил портал The Football Faithful.

5. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски — один из самых неудачливых футболистов за последнее время, когда дело доходит до «Золотого мяча», ведь он был одним из фаворитов на двух последних премиях, но так и не получил награду.

В прошлом году он побил рекорд Бундеслиги за один сезон, забив феноменальные 41 гол всего в 29 матчах чемпионата, но занял второе место после Месси на «Золотом мяче», чей успех на Кубке Америки помог склонить голосование в его пользу.

Welcome, Robert Lewandowski pic.twitter.com/YRQCMtHFsx — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) July 5, 2022

33-летний футболист в этом сезоне продолжает делать то, что у него получается лучше всего, а именно забивает голы с ошеломляющей скоростью. Он забил 50 голов во всех соревнованиях и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги пятый сезон подряд.

Тем не менее, у него мало шансов претендовать на «Золотой мяч» после разочаровывающей кампании «Баварии» в Лиге чемпионов.

4. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе — еще одно имя, доминировавшее в этом сезоне: француз стал лучшим бомбардиром Лиги 1 четвертый сезон подряд.

French striker Kylian Mbappé is still the most valuable player in the world as of today, with his new contract reportedly worth €250m (£213.6m) over three years.

He’s only 23, but Kylian Mbappé has already won the Fifa World Cup, as a 19-year-old with France in 2018. #France pic.twitter.com/ytwWoLP2GW — Skye Scores (@SkyeScores) June 29, 2022

Мбаппе остается лидером ПСЖ, несмотря на приход Лионеля Месси прошлым летом, заняв первое место в дивизионе как по голам, так и по результативным передачам в сезоне 2021/22.

3. Мохамед Салах

В этом сезоне Салах забил 31 гол и завоевал одиночные призы английского футбола, дважды получив награду «Игрок года по версии PFA» и «Футболист года по версии FWA» вместе с «Золотой бутсой» Премьер-лиги.

The 2021/22 Premier League season saw Mohamed Salah go on a run of getting a goal or an assist in 15 consecutive games. No player in Premier League history has a longer streak of goal involvements. pic.twitter.com/SGx3kE6LKT — StatATM (@StatATM) July 7, 2022

2. Садио Мане

Садио Мане — второй игрок «Ливерпуля» среди фаворитов на «Золотой мяч».

Starboy Sadio Mane looking trim in Mallorca for Bayern pre-season. pic.twitter.com/uytrsUuLYm — Gary Al-Smith (@garyalsmith) June 29, 2022

Шансы Мане выросли после того, как в начале этого года Сенегал впервые одержал победу в Кубке африканских наций, а сам Садио был назван лучшим футболистом турнира.

1. Карим Бензема

Карим Бензема является фаворитом на получение «Золотого мяча» после потрясающего сезона. Форвард «Реала» провел лучший сезон в своей карьере в 2021/22.

Karim Benzema will retire with at least a Ballon d'Or, UEFA Player of the Season, UCL best forward award, five Champions Leagues and eight league titles. The greatest striker of his generation. pic.twitter.com/gCFiQrphD9 — SPORTbible (@sportbible) July 7, 2022

Бензема, возможно, был самым влиятельным футболистом в Европе в сезоне, забив 44 гола в 46 матчах во всех соревнованиях.

34-летний игрок выиграл свой первый трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром Испании в этом сезоне, и блистал во время невероятной кампании клуба в Лиге чемпионов. Он лидировал в турнире по количеству голов с 15 голами, сделав блестящие хет-трики в победных матчах над «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

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