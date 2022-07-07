Слезы счастья: в сети показали, как гонщик из израильской команды отреагировал на победу на этапе Тур де Франс

Австралийский гонщик Саймон Кларк из израильской команды Premier Tech победил на пятом этапе веломногодневки «Тур де Франс».

В сети показали эмоциональные фото с гонщиком, сделанные после финиша.

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«Когда Израиль позвонил мне и сказал: «Мы даем вам этот шанс», то это стало проверкой, могу ли я максимально использовать каждую возможность», — сказал Кларк.

«Тако был намного впереди меня, и мне оставалось меньше 50 метров. Я молился, чтобы у меня получилось. Мне нужно посмотреть повтор, я все еще не совсем верю!», — добавил он.

«Я переехал в Европу, когда мне было 16 лет, и в этом году мне исполняется 36 лет. Я 20 лет в Европе, и моя мечта наконец-то сбылась!», — заключил Кларк.

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