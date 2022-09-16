Обзор главных футбольных матчей Лиги конференции и Лиги Европы

Лига конференций. «Днепр-1» одержал победу в гостевом матче с кипрским «Аполлоном» (3:1), который проходил в кипрской Никосии. В первом тайме футболисты «Днепр-1» забили три гола в ворота соперников. Одержав первую еврокубковую победу в истории клуба, «Днепр-1» вышел на 2 место в группе.

Сейчас в группе лидирует АЗ Алкмаар, в параллельной игре победивший «Вадуц» (4:1) и набравший 6 очков. «Аполлон» и «Вадуц» имеют по 1 баллу после двух туров.

В другом матче израильская команда «Хапоэль» из Беэр-Шевы принимала испанский «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Яков Тернер Тото».

Испанцы забили первый гол на 28-й минуте. Хосе Луис Моралес, уверенно реализовав 11-метровый удар. На 63-й минуте хозяева сравняли счет благодаря усилиям Ротема Хатуэля. Через четыре минуты «Вильярреал» снова забил — Алекс Баэна с передачи Йереми Пино. В итоге испанская команда победила со счетом 2:1.

Лига Европы. Киевское «Динамо» проиграло АЕК Ларнака домашний поединок. Матч проходил в Кракове на стадионе «Краковия». В первом туре «Динамо» проиграл турецкому «Фенербахче» (1:2), а АЕК Ларнака проиграл французскому «Ренну» (1:2).

Команда Луческу начала матч в доминирующем стиле. Динамовцы провели несколько атак, но первый же выпад АЭКа завершился необязательным фолом от Забарного. АЭК не показал ничего феноменального, но использовал один свой полумомент и удержал нужный команде результат. «Динамо» теперь далеко от третьего места.

Ранее Курсор писал, что Маккаби Хайфа проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов после того, как ненадолго вырвалась вперед. «Маккаби» Хайфа уступила «ПСЖ» со счетом 3:1, но матч все равно стал волшебным, так как 30 000 болельщиков наблюдали за тем, как наша команда опередила гигантов футбола, по крайней мере, ненадолго.

Напомним, что соцсети растрогала реакция израильских детей, когда они увидели Месси на стадионе в Хайфе.