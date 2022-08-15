Тренеры Челси и Тоттенхэма устроили потасовку и получили красные карточки: момент попал на видео

Тренеров разняли члены персоналов клубов.

По словам журналиста Sky Sports Бена Граундса, Конте неоднократно спрашивал Тухеля во время потасовки: «Чего тебе надо?» Оба тренера получили красную карточку в результате их бурных разборок.

Один из недовольных фанатов написал под видео: «Эти тренеры позорные. Они должны быть забанены на несколько недель. Томасу Тухелу 48 лет. Антонио Конте 53 года. Такое поведение ниже их достоинства».

Напомним, что Габриэль Жезус открыл свой счет в Премьер-лиге за «Арсенал». Видео с голом, который потряс болельщиков, смотрите здесь.

Еще мы писали, что израильские синхронистки показали рекордный для страны результат в финале произвольной программы на чемпионате Европы в Риме.

Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.