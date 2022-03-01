У Путина забрали почетный черный пояс по тхэквондо

Пока бушует российско-украинская война, силы Москвы по приказу Владимира Путина беспощадно обстреливают Харьков, убив 11 мирных жителей.

Президент России Владимир Путин был лишен почетного черного пояса по тхэквондо за нападение на Украину. Об этом сообщает World Taekwondo в Twitter.

«Всемирное тхэквондо решительно осуждает жестокие нападения на невинные жизни в Украине, которые противоречат видению мирового тхэквондо «Мир дороже триумфа» и ценностям уважения и терпимости мирового тхэквондо», — говорится в заявлении руководящего органа этого вида спорта в Твиттере.

As if Putin was fighting taekwondo with Ukrainian Army. pic.twitter.com/g4l2sq9HDg — Jonjo Shelvey MBE (@jonjo_sins) March 1, 2022

«В связи с этим Всемирное тхэквондо приняло решение об отзыве почетного черного пояса 9-го дана, присвоенного г-ну Владимиру Путину в ноябре 2013 года», — сказано в сообщении.

В связи с дальнейшим ужесточением санкций Всемирное тхэквондо заявило, что не будет организовывать и признавать мероприятия по тхэквондо в России и Беларуси.

Объявление World Taekwondo поприветствовали пользователи социальных сетей и те, кто занимается спортом.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия выпустила по городам Украины 113 ракет Искандер и Калибр.

Кроме того, мы писали, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

Еще напомним, что украинский моряк потопил роскошную яхту российского бизнесмена за 7,7 млн долларов.

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