У Путина забрали почетный черный пояс по тхэквондо

Президент России Владимир Путин был лишен почетного черного пояса по тхэквондо за нападение на Украину. Об этом сообщает World Taekwondo в Twitter.
«Всемирное тхэквондо решительно осуждает жестокие нападения на невинные жизни в Украине, которые противоречат видению мирового тхэквондо «Мир дороже триумфа» и ценностям уважения и терпимости мирового тхэквондо», — говорится в заявлении руководящего органа этого вида спорта в Твиттере.
«В связи с этим Всемирное тхэквондо приняло решение об отзыве почетного черного пояса 9-го дана, присвоенного г-ну Владимиру Путину в ноябре 2013 года», — сказано в сообщении.
В связи с дальнейшим ужесточением санкций Всемирное тхэквондо заявило, что не будет организовывать и признавать мероприятия по тхэквондо в России и Беларуси.
Объявление World Taekwondo поприветствовали пользователи социальных сетей и те, кто занимается спортом.
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