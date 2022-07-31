Диетолог рассказала, почему лучше не есть часто мускатный орех

Елена Соломатина уверена, что злоупотребление мускатным орехом может привести к появлению галлюцинаций или даже к расстройству нервной системы.

На среднестатистической кухне есть множество различных приправ и специй. Однако диетолог Елена Соломатина рассказала, как частое использование одной популярной специи — мускатного ореха — может быть опасным.

Соломатина предупреждает, что мускатный орех следует использовать только в небольших количествах. Так, для пикантного вкуса блюда достаточно того количества этой специи, которое может поместиться на кончике ножа, поясняет эксперт. Если переборщить, это может вызвать галлюцинации, расстройство нервной системы, а в худшем случае — летальный исход.

Даже небольшая передозировка вызывает головокружение, спутанность сознания и нарушение концентрации внимания. Это, можно сказать, наркотическая, ядовитая специя.

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