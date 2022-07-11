Диетологи предложили лучшие продукты для перекуса

Перекусы не должны превращаться в полноценный прием пищи, поэтому врачи посоветовали оптимальные продукты для каждого времени суток, идеально подходящие для утоления голода.

Перекусы часто выручают в тот момент, когда нет возможности полноценно поесть. Однако они иногда нарушают ежедневный распорядок дня, превращаясь во вредную привычку.

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, как оптимизировать перекусы, упорядочить время приема пищи и выбрать правильные продукты.

У большинства людей в промежутке между завтраком и обедом, примерно в 11-12 часов обостряется чувство голода. Правильнее всего будет организовать плотный завтрак утром, а к 10:30 заранее придумать перекус из полезных продуктов, например фруктов.

Сьюзи Баррелл рассказала: «Закладывая в завтрак слишком мало калорий, вы рискуете мучиться от чувства голода в течение дня и перенести основной прием пищи на вечернее время».

Другим критическим моментом диетолог считает время между 15 и 16 часами. В это время для перекуса лучше использовать продукты, содержащие достаточное количество протеина: хумус или орехи.

А вот самое опасное время — это промежуток между ужином и сном, когда у большинства людей возникает навязчивое желание съесть что-то вредное. Баррелл порекомендовала для этого времени суток кусочек темного шоколада или мороженое.

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