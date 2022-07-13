Диетологи предложили лучший продукт для завтрака

Правильно организованный завтрак не только позволит комфортно дождаться обеда без чувства голода, но и поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Завтрак не случайно считается самым важным приемом пищи в течение дня. Правильно подобранные продукты для завтрака помогают получить заряд бодрости на долгое время.

Диетолог Рейо Лаатикайнен из медицинского центра Aava, Финляндия, рассказал, что правильный завтрак помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний благодаря уменьшению уровня вредного холестерина.

Врач подчеркивают, что лучший завтрак — это овсяная каша на воде без соли и сахара. Именно в таком виде завтрак помогает организму поддержать желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему.

Овсяная каша содержит максимальное количество микроэлементов из всех круп. Однако они разрушаются при добавлении сахара. По словам диетолога, в овсянке много клетчатки, что позволяет надолго насыщаться небольшим количеством калорий.

Не менее важно, что содержащийся в овсянке бета-глюкан способствует нормализации вредного холестерина.

Доктор обращает внимание, что завтракать правильно сразу после пробуждения и ни в коем случае не пропускать этот прием пищи. Также он посоветовал пить кофе или апельсиновый сок и есть фрукты уже после приема пищи.

«Курсор» писал, что медики назвали три продукта, которые опасно есть на голодный желудок.

Также мы сообщали, что специалисты рассказали о неожиданной пользе бананов.