Эксперт рассказал, почему важно мыть куриные яйца

Врач заявил, что для того, чтобы не заразится сальмонеллой следует мыть яйца непосредственно перед их готовкой.

Врач Михаил Лебедев рассказал об опасности сальмонеллы, а также объяснил, почему необходимо мыть куриные яйца перед употреблением.

Экспертов заявил, что сальмонелла может попасть в организм со следами экскрементов, оставленных на скорлупе, или через грязные руки работников пищевой промышленности, являющихся носителями инфекции.

Эксперты утверждают, что компании следят за здоровьем птиц и сотрудников, но все равно следует дополнительно защищать себя от сальмонеллеза. Для этого перед приготовлением стоит мыть яйца водой.

«Ни в коем случае нельзя мыть яйца сразу после покупки в магазине и хранить их в холодильнике. Это нарушит целостность скорлупы, и сальмонелла, от которой избавились, может попасть в яйцо», — говорит эксперт Михаил Лебедев из центра молекулярной диагностики института эпидемиологии.

Также эксперты пришли к выводу, что жарка с двух сторон или варка — самый безопасный способ приготовления яиц.

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