Как чай и кофе связаны с ранней смертью

Ученые из Японии провели исследование, касающееся влияния кофе и зеленого чая на продолжительность жизни.

Об этом сообщает Stroke.

Эксперты установила, что с помощью одной чашки кофе в неделю можно снизить риск ранней смерти на 14%. Если же человек пережил сердечный приступ, то он имеет шансы снижения риска ранней смерти благодаря кофе на 22%.

Но не обошлось без нюансов, потому что кофе представляет опасность для переживших инсульт. Таким людям лучше употреблять зеленый чай – более семи чашек напитка ежедневно предупреждают раннюю смерть на 62%.

Однако на людей, которые не перенесли инсульт, этот эффект не распространяется. Сейчас ученым известно, чем обусловлен этот феномен.

Также было установлено, что с помощью употребления кофе по утрам можно позитивно повлиять концентрацию внимания, особенно тем людям, у которых сбился режим сна. Постоянно недосыпающим людям специалисты рекомендуют употреблять три чашки напитка ежедневно для минимизации когнитивных нарушений.

Если человек работает в ночную смену, кофе улучшает работоспособность и внимательность. Однако если регулярно употреблять этот напиток ночью, то это может негативно сказаться на продолжительности и качества сна в дальнейшем.

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