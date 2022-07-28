Как много есть и худеть: нутрициолог поделилась секретами

Можно кушать приличные порции, и при этом соблюдать дефицит калорий. Мало есть — не значит снижать вес. Есть нужно в своем коридоре калорийности с дефицитом в 20%.

Для похудения не нужны строгие диеты и вечное чувство голода.

В этом уверена нутрициолог Надежда Пахирко, которая поделилась в своем Instagram секретами, как снизить калорийность пищи, при этом не уменьшив размер порций.

Прежде всего, обязательно включайте в каждый прием пищи продукты, богатые белком. Они дают сытость и контроль аппетита. Эксперт рекомендует яйца, курица, индейка без кожи и прожилок, рыба и морепродукты, говяжья и свиная вырезка без жира и прослоек, молочная продукция до 5% (я ем до 2,5%), нежирные сыры до 25%.

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Пахирко уверяет, что сытость дает клетчатка. Она увеличивается в объемах в желудке в несколько раз и не позволит вам съесть лишнего. Обязательно ешьте продукты, которые ею богаты.

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Избавьтесь от жирных майонезных и сметанных соусов. Они увеличивают калорийность. Замените на натуральный нежирный йогурт с горчицей. Также помните, что острые и соленые соусы (аджика, соевый соус) увеличивают количество съеденного. Они усиливают вкус пищи, и мы не можем остановиться.

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Еще один важный совет — не заедайте хлебом. Положите себе 1 кусочек ржаного цельнозернового хлеба. Этого достаточно.

40% кал в вашей тарелке должны составлять сложные углеводы/клетчатка, 30% кал жиры и 30% белковые продукты. Такая тарелка даст вам сытость и снизит тягу к сладкому и мучному.

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