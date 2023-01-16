Названы шесть продуктов, которые не рекомендуется разогревать повторно

В наше время очень важно следить за своим здоровьем — в частности, за едой, которую вы потребляете.

Все приготовленные блюда на праздничный стол доедают еще несколько дней. Однако, как оказалось, далеко не все продукты можно повторно разогревать.

Об этом говорится в материале портала Znaj.

Курица. Этот продукт содержит белки, которые крайне плохо реагируют на повторную термическую обработку. Употребление холодной курицы после разогревания может вызвать серьезные проблемы с пищеварением. Если же собираетесь разогреть ее, необходимо убедиться, что она прогрелась с каждой стороны.

Яйца. Еще один продукт, который ни в коем случае не стоит повторно разогревать, ведь в противном случае белковая структура начинает разрушаться. Более того, вареное яйцо после такой процедуры начинает создавать токсический эффект, и тем самым нарушает работу пищеварительной системы.

Шпинат. В нем содержится огромное количество железа и нитратов, а при термической обработке они превращаются в нитриты, влияющие на уровень кислорода в крови. Это может вызвать пищевое отравление.

Рис. При неправильном хранении продукт становится очень опасным. Если же его хранить при комнатной температуре более часа, в нем образуются вредные бактерии.

Картофель. Остужать его при комнатной температуре тоже опасно для здоровья, ведь теплый воздух способствует размножению бактерий, которые при нагревании не погибают. Охлаждать его лучше в холодильнике сразу.

Грибы. Пища, которую опасно в принципе хранить. Употреблять их лучше сразу в день приготовления, а повторное разогревание разрушает белковую структуру. Если у вас остались грибы со вчерашнего дня, рекомендуется съесть их холодными.

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