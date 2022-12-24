Сомнолог назвал продукты для хорошего сна

Лучше отказаться от приема пищи за час-два до отхода ко сну. В противном случае следует отдавать предпочтение продуктам без углеводов.

Качество сна влияет не только на настроение, но и на здоровье, и зависит оно в частности от питания.

Об этом говорится в материале портала Storinka.

О том, какие продукты нужно есть, чтобы хорошо спать, изданию рассказал врач-сомнолог Алексей Мелехин.

По его словам, лучше отказаться от приема пищи за час-два до отхода ко сну. Но люди иногда едят и в более позднее время. В таком случае, по словам врача, следует отдавать предпочтение продуктам без углеводов.

«Прежде всего, лучше отказаться от простых углеводов. Понятно, что в список стимулирующих продуктов входят кофеинсодержащие», — уточнил спеуциалист.

Врач добавил, что есть люди, на которых еда перед сном оказывает положительный эффект. Так, по его словам, качество сна улучшают продукты с триптофаном. К таковым относятся орехи, бананы, бобовые, сыры, индейка, баранина и говядина.

Курсор писал ранее, что многие люди пытаются уменьшить усталость с помощью кофе и подобных бодрящих напитков. Но, по словам психолога, есть простой и здоровый способ придать новый импульс сегодняшнему дню.

Также Курсор сообщал о том, что исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, после какого возраста люди начинают спать больше.

Оказалось, в возрасте от 30 до 50 лет респонденты спали менее семи часов в сутки, но после 53 продолжительность сна увеличилась. 60-летние респонденты сообщали о том, что спали по семь часов и более.

Еще мы писали, что существует утверждение, что ложиться спать необходимо до 12 часов ночи, потому что после этого времени в организме перестают вырабатываться некоторые гормоны. Но врач-сомнолог Дарья Лебедева назвала это мифов.

Напомним, что на качество сна может влиять рацион питания. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета (США).