Ученые назвали полезный для сердца продукт

Снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно, отказавшись от вредных привычек, занимаясь спортом, регулярно посещая врачей и включая в свой рацион определенные продукты. Одним из таких продуктов является авокадо, уверены ученые.
Одно долгосрочное исследование показало, что употребление не менее двух порций этого продукта в неделю связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации сердца, приняли участие более 110 тысяч человек в возрасте от 30 до 75 лет. На момент проведения исследования у них не было сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Исследователи оценивали рацион питания участников с помощью анкет, которые раздавались в начале исследования и затем каждые четыре года. Их спрашивали, сколько и как часто они едят авокадо. Порцией считалась половина авокадо или половина чашки, порезанной на кубики.
За 30 лет наблюдений исследователи зафиксировали у участников более 9 тысяч сердечных приступов и почти 5 300 инсультов. По сравнению с людьми, которые никогда или редко ели авокадо, у тех, кто съедал хотя бы две порции в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 16% ниже, а риск сердечного приступа или связанных с ним проблем из-за ишемической болезни сердца — на 21%. Таким образом, ученые пришли к выводу, что замена более вредных жирных продуктов на авокадо может сохранить здоровье сердца.
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