Врач пояснил, почему опасно заправлять салаты маслом

Овощные салаты, содержащие орехи или кунжут, врачи не рекомендуют заправлять масляной заправкой. Это приведет к перенасыщению блюда жирами и вызовет заболевания поджелудочной железы.

Повальное увлечение людей здоровым питанием привело к повышенному вниманию к растительным продуктам. Однако не всегда чрезмерное добавление их в рацион полезно.

Врач-терапевт Тимур Асанов предупредил о возможных рисках для организма от избытка растительных продуктов.

Дело в том, что растительные продукты содержат до 50% жиров, и это очень существенный показатель. Асанов рассказал, что некоторые продукты следует добавлять в рацион с большой осторожностью.

К ним относятся семена, орехи, авокадо, кунжут, оливки. Эти растительные продукты имеют неприятное свойство нарушать работу поджелудочной железы.

Врач посоветовал использовать для заправки овощных салатов сок лимона, горчицу, сметану или натуральные травы.

«Если в салате присутствуют авокадо, семена льна, кунжут или орехи, то вообще нет необходимости заправлять его маслом. Достаточное количество полезного жира поступает из компонентов салата», – рассказал Тимур Асанов.

При всей пользе и преимуществах растительных жиров, необходимо соблюдать баланс и не перегружать организм.

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