Пик еще впереди: сегодня в Израиле будет жарче обычного

Сегодня в большинстве районов страны ожидается повышение температуры. В субботу температура понизится, но все равно будет жарче и суше, чем обычно.

Сегодня в Израиле ожидается очередное незначительное повышение температуры. В стране будет жарче обычного для сезона и сухо, в основном в горах и во внутренних районах страны. На прибрежной равнине будет парко.

В то же время Минздрав сообщает, что в ближайшие дни Израиль накроет экстремальная жара.

Сегодня в Тель-Авиве ожидается переменная облачность с усилением тепла, легкая или умеренная тепловая нагрузка в утренние часы. Во второй половине дня будет сильная тепловая нагрузка и влажная погода. К ночи температура понизится. В Иерусалиме днем ​​ожидается повышение температуры с сильными тепловыми нагрузками, погода будет жарче обычного.

Также будет жарче обычного на юге страны с сильными тепловыми нагрузками во второй половине дня.

В четверг и пятницу будет жарче обычного для сезона и сухо. В субботу ожидается небольшое понижение температуры, особенно на севере страны, но по-прежнему будет жарче, чем обычно для сезона. В горах и во внутренних районах страны будет сухо. Влажная погода по-прежнему сохранится на прибрежной равнине.

Напомним, что в Израиле хотят создать национальный «калькулятор» изменения климата.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученыесчитают, что пыль на Земле может влиять на изменение климата.

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