45% французских евреев просят своих детей скрыть еврейскую идентичность — исследование

Французские евреи все больше беспокоятся о своей безопасности и особенно обеспокоены тем, что их дети становятся мишенью из-за своей религии.

Французские евреи все больше беспокоятся о своей безопасности и особенно обеспокоены тем, что их дети становятся мишенью из-за своей религии.

Новое исследование показало, что почти половина французских евреев настолько беспокоятся о безопасности своих детей, что просят их скрывать свою еврейскую идентичность вне дома.

Исследование, проведенное Еврейским народным политическим институтом (JPPI), показало, что 45% французских евреев предпочитают, чтобы их дети не раскрывали публично, что они евреи, и соответствующий рост антисемитизма во всем мире, особенно во Франции и Германии.

Опрос показал, что 20% французских евреев стали жертвами антисемитского физического нападения, а 37% сказали, что они часто или регулярно чувствовали себя небезопасно, будучи евреем, живущим во Франции.

По сообщению LPH , большой процент (45%) также сообщили своим детям, чтобы они не раскрывали свою религию.

Учитывая результаты исследования, JPPI призвала правительство Израиля бороться с возрождением антисемитизма, укрепляя отношения между Израилем и евреями диаспоры, и работать над борьбой с антисемитизмом во всем мире.

Ранее Курсор писал, что еврейка будет посвящена в рыцари за помощь сефардским евреям в получении гражданства Испании. В следующем месяце еврейка из Сиэтла будет посвящена в рыцари за ее усилия по оказанию помощи евреям в возвращении к своим корням.

Курсор писал, что назван самый влиятельный еврей года по версии The Jerusalem Post. Немногие политические лидеры возвысились до статуса иконы, но президент Украины Владимир Зеленский стал одной из них в этом году.

Свидетельство о еврейском происхождении сефардов: десятки миллионов человек могут подать заявку. Недавние исследования показали, что до 200 млн человек в Америке и Европе имеют еврейское происхождение.

Напомним, что испанский еврейский лидер призвал поднять уровень просвещения о Холокосте для борьбы с антисемитизмом.