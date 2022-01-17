В Китае падает рождаемость из-за сокращения рабочей силы

Согласно данным, общая численность населения Китая на конец 2021 года составляла 1,413 миллиарда человек, что на 480 000 человек больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает Independent.

Снижение рождаемости может подорвать планы правящей партии по развитию технологий и экономическому росту, основанному на потребительских расходах, а не на экспорте и инвестициях.

Падение прироста населения вызвало опасения, что Китай, где объем производства на душу населения ниже среднемирового, может столкнуться с «демографической бомбой замедленного действия» и иметь слишком мало работников, чтобы содержать растущее число пожилых людей.

Правящая партия ввела ограничения на рождаемость с 1980 года, чтобы сдержать рост населения и сохранить ресурсы. Но лидеры начали беспокоиться после того, как численность населения трудоспособного возраста достигла пика в 925 миллионов человек в 2011 году и начала сокращаться раньше, чем ожидалось.

Власти ослабили ограничения на рождаемость, начиная с 2015 года. Но пар отталкивают высокие расходы, теснота жилья и дискриминация матерей на работе.

Процент людей в возрасте от 16 до 59 лет, официальное население трудоспособного возраста, сократился до 882,2 миллиона человек, или 62,5% от общего числа, с 63,3%, указанных в переписи 2020 года. Это меньше, чем 70,1% десять лет назад.

Демографы говорят, что к 2050 году доля населения трудоспособного возраста может сократиться до половины.

В возрасте 60 лет и старше насчитывалось 267 миллионов человек, или 18,9% от общего числа, по сравнению с 264 миллионами, или 18,7%, в 2020 году.

Надвигающаяся нехватка рабочей силы возникает по мере того, как правительство президента Си Цзиньпина увеличивает расходы на свои вооруженные силы и усилия по созданию глобальных конкурентов в области электромобилей и других технологий.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Китай осуждает санкции США в отношении Ирана.