Американский генерал рассказал, где произойдет решающая битва Украины и рф

Генерал рассказал, что может произойти в ближайшее время.

По словам бывшего командующий армией Соединенных Штатов в Европе, генерала-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, следующим важным полем битвы, которое может решить решит исход войны в Украине, развязанной россией, может стать Крым.

Об этом он сказал в интервью Insider.

Ходжес заявил, до тех пор, пока россия контролирует Крым, Украина и ее жители никогда не будут в безопасности и не будет необходимых условий для восстановления экономики страны.

«Решающая территория для этой войны — это Крым. Правительство Украины знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы россия сохранила контроль над Крымом», — отметил генерал.

Генерал также добавил, что в ближайшие несколько месяцев украинские военные смогут установить условия, которые необходимы для возможного освобождения Крыма.

Ходжес заявил, что для реализации планов по освобождению Крыма ВСУ нужны танки и высокоточное ударное оружие большой дальности, которые они могут получить от союзников, помогающим Украине в борьбе против россии.

Ранее Курсор писал, что канцлер Германии заявил, что он продолжит разговаривать с путиным. «Канал для переговоров с кремлем нужно держать открытым», — заявил Шольц.

Аналитики ISW: вторжение рф в Украину можно разделить на три этапа. В феврале-марте 2023 года агрессор может предпринять новую попытку наступления.

Курсор писал, что в НАТО заявили о готовности прямой конфронтации с россией. По словам главы Военного комитета Альянса, производство стран-членов должно быть переориентировано на военную сферу.

Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.

Кроме того, мы писали, на какие жертвы идет Лукашенко идет, чтобы не попасть под «дуло» кремля.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!