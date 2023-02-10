«Антироссийская вакханалия»: лавров едко ответил Западу

Лавров вернулся в рф из почти недельного турне по Африке.

Министр иностранных дел россии сергей лавров* заявил, что попытки Запада «изолировать» его страну потерпели фиаско на мероприятии после возвращения из почти недельного турне по Африке.

Москва укрепляет отношения со странами Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов, заявил лавров российским дипломатам в своем министерстве.

Он сказал: «Несмотря на антироссийскую вакханалию, организованную Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем добрососедские отношения в самом широком смысле этого понятия с международным большинством».

Последняя поездка лаврова привела его в Мали, Мавританию и Судан, а также в Ирак. Он также недавно посетил Южную Африку, Эсватини, Анголу и Эритрею.

Читайте также: в Киеве намекнули на наличие дальнобойных ракет, приведя в пример Израиль.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.