Министр иностранных дел россии сергей лавров* заявил, что попытки Запада «изолировать» его страну потерпели фиаско на мероприятии после возвращения из почти недельного турне по Африке.
Москва укрепляет отношения со странами Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов, заявил лавров российским дипломатам в своем министерстве.
Он сказал: «Несмотря на антироссийскую вакханалию, организованную Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем добрососедские отношения в самом широком смысле этого понятия с международным большинством».
Последняя поездка лаврова привела его в Мали, Мавританию и Судан, а также в Ирак. Он также недавно посетил Южную Африку, Эсватини, Анголу и Эритрею.
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Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.