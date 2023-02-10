В Киеве намекнули на наличие дальнобойных ракет, приведя в пример Израиль

По словам парламентария от большинства, «у нас нет дальнобойных ракет, но в случае необходимости, мы применим такие ракеты собственного производства по территории российской федерации».

В Киеве дали понять, что в Украине производятся дальнобойные ракеты. Так, народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Федор Вениславский сообщил, что «мы над этим работаем».

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«Мне нравится этот известный диалог, когда в Израиль приезжали и спрашивали, есть ли у них ядерное оружие: «Нет, у нас его нет, но если будет нужно — мы его применим». Так вот: «У нас нет дальнобойных ракет, но в случае необходимости, мы применим такие ракеты собственного производства по территории российской федерации*», — сказал Венсилавский.

Он добавил, что «мир не накапливал такого количества боеприпасов, сколько их сейчас используют ВСУ и вражеские войска рф».

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.