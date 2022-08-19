Археолог, который раскопал гробницу Тутанхамона, оказался грабителем — СМИ

В 1922 году Говард Картер и его команда археологов первыми проникли в самую известную когда-либо обнаруженную египетскую гробницу — гробницу Тутанхамона. Подобно многим гробницам той эпохи, гробница была обширной, с тысячами сокровищ, включая позолоченные кровати, миниатюрные золотые статуи и замысловатые амулеты, предназначенные охранять мертвых в месте их последнего упокоения.

Между тем, когда Картер вошел в гробницу, и египетские власти открыли гробницу, ходили слухи, что опытный археолог получил больше, чем просто известность от открытия. Многие считали, что он украл несколько сокровищ из гробницы, находясь внутри. Веских доказательств было трудно найти, поэтому с 1922 года они оставались просто слухами.

Теперь новые данные свидетельствуют о том, что амулет, подаренный Картером переводчику иероглифов сэру Алану Гардинеру, вероятно, был украден из гробницы, несмотря на то, что Картер утверждал обратное. Ранее неопубликованные письма, подробно описанные в новой книге и впервые опубликованные в The Guardian, предполагают, что Гардинер получил оценку музейного эксперта Рекса Энгельбаха и был потрясен, обнаружив, что амулет почти наверняка был украден.

«Амулет, который вы мне показали, несомненно, был украден из гробницы Тутанхамона», — говорится в вердикте Энгельбаха, согласно Guardian.

Хотя, несмотря на очевидную вину, возложенную на него из-за владения украденным артефактом, он заявил, что никогда не раскрывал Энгельбаху, как он получил амулет.

Амулет считается подношением мертвым, похороненным рядом с фараоном, поскольку они верили, что мертвые могут поддерживаться богатством, а также служить подношением богам. Он был подарен Гардинеру Картером, который заверил его, что он не из гробницы.

Британское правительство никогда не хвалило Говарда Картера за работу, и у него были серьезные разногласия с египетскими властями после раскопок гробницы Тутанхамона. Остаток своей жизни он прожил как коллекционер и продавец музеев, прежде чем умер в 1939 году.

После смерти Картера в его коллекции было найдено 18 предметов, взятых из гробницы. Опасаясь нанести ущерб отношениям между Англией и Египтом, предметы были незаметно проданы Метрополитен-музею и Египетскому музею в Каире. Все предметы теперь возвращены в Египет.

Письма будут опубликованы в будущей книге под названием «Тутанхамон и гробница, изменившая мир» издательством Oxford University Press.

Наша редакция писала, что в Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем. Внутри корабля водолазы обнаружили множество сокровищ. Амфоры, золотые статуи и многое другое. Но трофеи трудно достать из корабля, потому что они «впечатаны» в глину.

Загадка древнеегипетской мумии: ученые сделали неожиданное открытие. Ученые были заняты попытками выяснить причину смерти «Таинственной дамы», 2000-летней древнеегипетской мумии.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране. Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.

Наша редакция писала, что в Ирландии обнаружили крепость бронзового века возрастом более 3000 лет.