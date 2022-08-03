Археологи выяснили удивительный факт о заселении Северной Америки

Ученые нашли косвенные свидетельства того, что древние охотники обитали на территории современных США примерно 38 тысяч лет назад.

Научный консенсус сошелся на том, что в Северную Америку люди попали 20 тысяч лет назад. Они пришли из Азии. Однако новое исследование ученых из Университета штата Техас показало, что это произошло на 17 тысяч лет раньше.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Археологи обнаружили в штате Нью-Мексико сотни фрагментов костей взрослой самки мамонта и ее детеныша со следами ударов и порезов. Предполагается, что их оставили первобытные охотники.

Как рассказал один из авторов исследования Тимоти Роу, до сих пор самым древним свидетельством присутствия первобытных людей в Америке считались захоронения, которым 20 тысяч лет. Однако новая находка показывает, что люди могли появиться на территории современных США и Канады примерно 37 тысяч лет назад.

«Эти кости мамонтов, которых убили и разделали люди являются первым самым ранним этому доказательством», — говорит Роу.

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