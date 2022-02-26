Асад назвал вторжение России в Украину «исправлением истории»

Башар Асад, сирийский лидер, поддерживаемый силами Путина в собственной стране, заявил, что западные страны используют «грязные методы для поддержки террористов в Сирии и нацистов в Украине».

Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с Владимиром Путиным в пятницу похвалил российское вторжение в Украину, назвав его «исправлением истории».

Отметим, что Дамаск является верным союзником Москвы, которая вмешалась в гражданскую войну в Сирии в 2015 году, нанеся авиаудары в поддержку борющихся сил режима Асада.

Асад разговаривал с Путиным через день после того, как российские войска напали на Украину по приказу президента России, что вызвало резкое международное осуждение. «Президент Асад подчеркнул, что происходящее сегодня — это исправление истории и восстановление баланса в мировом порядке после распада Советского Союза», — говорится в заявлении сирийского президента.

Асад также сказал, что «Сирия поддерживает Российскую Федерацию, основываясь на своей убежденности в том, что ее позиция верна, и потому что противостояние экспансионизму НАТО — это право России».

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Кроме того, наш сайт писал, что страны Балтии планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

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