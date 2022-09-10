Байден рекомендует принять 125 тыс. беженцев в 2023 финансовом году

По данным правительства США, по состоянию на 31 августа Соединенные Штаты приняли только 19 919 беженцев в текущем финансовом году.

Администрация президента США Джо Байдена рекомендует принять 125 000 беженцев в 2023 финансовом году, заявил в пятницу официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Предлагаемая цель — такая же, как и на текущий финансовый год — будет «удовлетворять растущие потребности, вызванные гуманитарными кризисами во всем мире, включая более 100 миллионов перемещенных лиц по всему миру», говорится в заявлении Прайса.

Байден, демократ, вступивший в должность в январе 2021 года, пообещал изменить курс после того, как его предшественник, президент-республиканец Дональд Трамп, сократил максимальное количество беженцев до 15 000 человек, что было самым низким уровнем в истории современной программы приема беженцев.

Администрация Байдена приняла гораздо меньше 125 000 человек на текущий финансовый год, который заканчивается 30 сентября. По данным правительства США, по состоянию на 31 августа Соединенные Штаты приняли только 19 919 беженцев.

Ранее Курсор писал, что США хотят, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий ЦАХАЛа. Сообщается, что Соединенные Штаты пытаются настаивают на том, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий солдатами ЦАХАЛ.

Напомним, что Байден сказал Лапиду, что США не будут мешать Израилю защищаться от Ирана.

Помимо этого, США и Израиль провели совместные учения по противоракетной обороне. Это произошло еще несколько месяцев назад, но информацию рассекретили только недавно.