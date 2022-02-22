Байден сделал заявление по поводу ситуации в Украине

В связи с обострением ситуации между Украиной и Россией, президент США выступил с заявлением.

Джо Байден обратился к мировому сообществу по поводу кризисной ситуации между странами.

Он заявил, что своим решением Путин отрезал себе часть Украины, а также таким образом готовит себе почву для наступления на Украину.

США готовит санкции, которые коснутся суверенного долга РФ и российских элит, а в случае эскалации будут вводиться ещё более жёсткие санкции.

Также он заявил, что США продолжат помощь Украине в сфере обороны.

В случае, если из Беларуси не выйдут войска РФ – будут усилены оборонным оружием Эстония, Литва и Латвия.

Байден затронул тему признания «Л/ДНР», заявив, что это очевидная провокация и нарушение международного права.

Президент сказал, что его страна не имеет никакого желания сражаться с РФ, но хочет донести, что будет защищать каждый дюйм территории НАТО.

США работают с Германией над тем, чтобы «Северный поток-2» не был запущен.

Напомним, что ранее «Курсор» писал, что министры ЕС единогласно договорились о новых санкциях против России.

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