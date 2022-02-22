Министры ЕС единогласно договорились о новых санкциях против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи высших чиновников всех стран ЕС заявил, что пакет санкций уже согласован и скоро будет приведен в действие.

Министры иностранных дел стран ЕС единогласно согласовали новые санкции против России в связи с признанием ею регионов на востоке Украины и размещением там войск, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы также единогласно согласовали первоначальный пакет санкций», — сказал Ле Дриан журналистам после парижской встречи высокопоставленных дипломатов, обвинив Россию в «нарушении международного права» и «нарушении своих обязательств».

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.