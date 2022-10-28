Covid-19: Китай вводит новый карантин в Ухане

Через три года после обнаружения первого пациента в Ухане, Китай вновь вводит строгие карантинные ограничения.

Политика китайских властей о «нулевой» заболеваемости Covid-19 критично влияет на єкономику страны и связанные с ней экономики мировых стран.

Официальные данные показали, что в Китае третий день подряд регистрируется более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.

Карантин был введен в отношении 800 000 жителей одного из районов города, которых попросили оставаться в своих домах до конца месяца, после того как в течение трех дней подряд органы здравоохранения страны сообщали о более чем 1000 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее Курсор писал, что ученые обеспокоены тем, что удалось выяснить о влиянии COVID-19 на мозг человека.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Кроме этого, два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.