Disney, Warner Bros и Sony приостановят выпуск фильмов в России

Компании в качестве причины указывают вторжение России в Украину и гуманитарный кризис, который начался из-за начатой Путиным войны.

Голливудские студии Disney, Warner Bros. и Sony Pictures Entertainment заявили, что приостановят прокат предстоящих фильмов в России в связи с ее вторжением в Украину и разворачивающимся гуманитарным кризисом.

В понедельник The Walt Disney Co (DIS.N) заявила, что приостанавливает выпуск театральных фильмов в России, начиная с грядущего релиза Pixar Animation Studios «Lurning Red».

Через несколько часов WarnerMedia заявила, что приостановит выпуск «Бэтмена» на этой неделе в России. «Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации, — говорится в заявлении Disney. — Тем временем, учитывая масштабы возникающего кризиса с беженцами, мы работаем с нашими партнерами из числа НПО, чтобы предоставить срочную помощь и другую гуманитарную помощь».

«Учитывая продолжающиеся военные действия в Украине, мы приостановим наши запланированные театральные релизы в России, включая предстоящий выпуск «Морбиуса», — сообщил представитель Sony Pictures Entertainment в заявлении по электронной почте.

На выходных Украинская киноакадемия создала онлайн-петицию, призывающую к международному бойкоту российского кино и российской киноиндустрии после вторжения.

По данным Comscore, Россия является важным рынком для Голливуда: в 2021 году кассовые сборы составили 601 млн долларов, или около 2,8% мировых продаж билетов, которые в прошлом году составили 21,4 млрд долларов.

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