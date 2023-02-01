Эксперт по инопланетянам: Они не приходят с миром

Робинсон написал более десяти книг на эту тему, проанализировав множество инцидентов, связанных с инопланетянами за последние десятилетия. В то время как, по его словам, большинство наблюдений инопланетян имеют относительно простые объяснения, Робинсон утверждает, что до сих пор есть много наблюдений, которые он не может объяснить.

В беседе с The Daily Star он сказал: «Хотя мы можем проанализировать и объяснить большинство неопознанных летающих объектов (НЛО), все же есть некоторые, которые остаются под вопросом. Это небольшой процент, который я и мои коллеги со всего мира Я пытаюсь разгадать. Что несомненно, так это то, что тайна НЛО реальна, очень реальна, она была с нами все это время. Мы можем увидеть ее на картинах эпохи Возрождения и древних наскальных рисунках, этих странных формах и существах».

На вопрос о том, что они могут хотеть от нас, людей, Робинсон ответил: «У них есть свои собственные планы, мы не можем знать наверняка, только догадываемся. Я не могу заверить вас, что они идут с миром из-за похищений НЛО».

Известный исследователь был втянут в мир НЛО, когда ему было 20 лет, когда он пытался доказать, что все наблюдения были выдуманы — и потерпел неудачу. «Я начал опровергать эти вещи, потому что был уверен, что инопланетян не существует. Я был неправ», — объяснил он.

С тех пор он начал выступать с презентациями в Великобритании, Европе и США, где обсуждал свои теории с такими людьми, как Аманда Холден и Стивен Спилберг. Позже он основал первую ассоциацию НЛО и паранормальной активности в Шотландии, Strange Phenomena Investigations, в 1979 году.

Когда его спросили, как, по его мнению, выглядят инопланетяне, Робинсон сказал, что самые частые наблюдения, о которых сообщают, не отличаются от существ, которых мы обычно видим в фильмах и на телевидении.

«Это существа ростом с маленького ребенка, с сине-серой кожей, большими головами в форме груши и черными глазами. На них нет признаков половых органов. Эти фигуры — существа, которых видели вместе с НЛО», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что ученые разрабатывают официальный «протокол контактов с инопланетянами». Если бы завтра внеземная жизнь отправила сообщение на Землю, как бы отреагировало человечество? По словам исследователей, на этот вопрос нет ответа и это является проблемой.

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