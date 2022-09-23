Эксперт заявил, что НАТО может нанести превентивный удар по путину

По словам военного эксперты Романа Свитана, Североатлантический Альянс может нанести превентивный удар лично по российскому президенту, если возникнет угроза Западу.
Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире проекта Freeдом.
Свитан считает, что такой сценарий развития событий возможен, если страны Запада увидят, что россия готовится к нанесению ядерного удара. Он добавил, что Альянс может ударить не только по путину, но и по остальному руководству российской федерации, а также ядерным шахтам.
«Удар может быть не ядерным, а просто точечным. Страны НАТО имеют такое оружие, которые может привести все шахты, тем более места хранения ядерного оружия, в негодность», — заявил эксперт.
По его словам, такие планы были разработаны давно и президент рф об этом знает. Он добавил, что угрозы путина объясняются внутренним страхом российского лидера умереть.
Ранее Курсор писал, что Папа Римский прокомментировал ядерные угрозы путина. Папа Франциск также рассказал о разговоре с кардиналом Конрадом Краевским, который попал в Украине под обстрел при доставке гуманитарной помощи.
Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что риск применения путиным ядерного оружия есть, поскольку никто не знает, что у него в голове.
Байден в Генассамблее ООН: путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Президент США Джо Байден выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и сделала ряд важных заявлений.
Напомним, что путин высказался о возможности применения ядерного оружия. По словам путина, в отношении россии ведется ядерный шантаж. Он отметил, что при угрозе своей территориальной целостности российская федерация «использует все имеющиеся средства».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!