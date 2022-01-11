Эксперты рассказали, что из-за ежей в мире появилась еще одна опасная бактерия

По словам экспертов, эта бактерия очень устойчива к антибиотикам.

Группа ученых из различных университетов попыталась выяснить, как именно возникли бактерии Staphylococcus aureus. Это штаммы золотистого стафилококка, которые имеют повышенный уровень устойчивость к антибиотику метициллину. Как оказалось, эти бактерии появились около 200 лет назад.

Об этом сообщает портал Sci News.

Отметим, что этот стафилококк приводит к сепсису и пневмонии. Устойчивость к антибиотическим препаратам развилась у золотистого стафилококка из-за борьбы за выживание на коже ежей. Так, на ней встречается грибок Trichophyton erinacei, который сам может производить свои «антибиотики».

Для того, чтобы это определить, ученые использовали технологию секвенирования. По словам одного из авторов исследования Юэна Харрисона, устойчивость к антибиотикам у Staphylococcus aureus имеет биологическую природу, а не искусственную, как считалось ранее.

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