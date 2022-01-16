ФБР объявило личность стрелка в синагоге в Техасе

В заявлении также говорится, что нет никаких признаков того, что к преступлению причастен кто-то еще.

ФБР объявило личность стрелка, который вчера взял в заложники раввина и трех прихожан в техасской синагоге.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Специальный агент Мэтью ДеСарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливилле, штат Техас, как гражданина Великобритании, 44-летнего Малика Фейсала Акрама», — говорится в заявлении ФБР.

В заявлении добавляется, что должностные лица продолжат обработку улик на месте происшествия, будут следовать следственным указаниям и «проведут тщательное, фактическое и объективное расследование».

Курсор ранее писал, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах. Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа усилила патрулирование еврейских районов в субботу после того, как злоумышленник взял в заложники евреев в синагоге в городе Колливилл, штат Техас.

Также сообщалось, что нападавший в Техасе требовал освобождения женщины, которая обвинила Израиль в своем тюремном заключении. Мужчина, который, по словам властей, держал заложников в синагоге в Техасе в субботу, потребовал освобождения пакистанской женщины, которая находится в заключении неподалеку по обвинению в попытке убить американских военнослужащих в Афганистане.

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