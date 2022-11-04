ФБР предупреждает о «реальной угрозе» синагогам в Нью-Джерси

ФБР призывает синагоги в Нью-Джерси принять меры предосторожности, чтобы защитить себя.

ФБР в Ньюарке, штат Нью-Джерси, заявило, что оно получило «достоверную информацию о широкой угрозе синагогам» в штате, согласно сообщению из офиса в Twitter.

«В настоящее время мы просим вас принять все меры предосторожности для защиты вашего сообщества и объекта. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Будьте бдительны. В экстренных случаях вызывайте полицию», — говорится в сообщении.

Агентство заявило, что принимает «упреждающие меры» с этим предупреждением, в то время как «проводятся следственные процессы».

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что поддерживает связь с ФБР, Управлением внутренней безопасности и готовности штата и генеральным прокурором штата.

«Мы внимательно следим за ситуацией и работаем с местными правоохранительными органами, чтобы обеспечить защиту всех молитвенных домов», — написал Мерфи в Twitter.

Антидиффамационная лига заявила, что работает с ФБР над устранением реальной угрозы, и посоветовала синагогам и еврейским организациям «сохранять спокойствие и быть в состоянии повышенной готовности».

Американский еврейский комитет написал в Twitter: «Мы глубоко встревожены сообщениями ФБР о реальной угрозе синагогам в Нью-Джерси. Наши мысли сейчас с местной еврейской общиной. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации».

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