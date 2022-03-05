Финляндия рассматривает возможность закупки израильских зенитных комплексов

Финляндия не входит в военный альянс НАТО, но поскольку страна имеет протяженную границу с Россией, она недавно усилила оборону в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Финляндия решила приобрести зенитные системы у одной из двух израильских компаний — Israel Aerospace Industries или Rafael, сообщает министерство обороны Финляндии.

В октябре 2020 года Финляндия направила приглашения к участию в тендере пяти компаниям, включая немецкую Diehl Defence, норвежскую Kongsberg Defence & Aerospace, британскую MBDA, а также две израильские компании, говорится в сообщении.

Министерство заявляет, что теперь намерено продолжить переговоры с IAI и Rafael.

«В этой схеме мы усовершенствуем высотные возможности противовоздушной обороны и значительно увеличим зону ее действия», — говорится в заявлении министерства.

Министерство заявляет, что планирует приобрести транспортные средства с интегрированными пусковыми установками ракет, радарные системы, ракеты и сопутствующее оборудование. Окончательное решение о закупке ожидается в начале 2023 года, говорится в докладе.

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