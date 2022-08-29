Боррель рассказал, может ли Евросоюз отменить визы для россиян

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что главы Министерств иностранных дел стран ЕС не смогут достигнуть согласия касательно полного запрета на выдачу виз гражданам российской федерации*.

Об этом глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сказал телеканалу ORF.

«Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением россии поможет. Я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие», — сказал он.

Европейский политик отметил, что необходимо сделать так, чтобы некоторым россиянам стало сложнее получить визу Евросоюза.

«Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами, олигархами. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам», — заявил Боррель.

Согласно сообщениям иностранных СМИ, на следующей недели в Праге пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, на которой может быть достигнуто согласие касательно поддержки приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с рф.

Ранее Курсор писал, что Боррель рассказал, есть ли необходимость в создании армии Европейского Союза. По словам высокого представителя ЕС, странам Евросоюза необходимо больше координироваться и инвестировать в безопасность.

Наша редакция сообщала, что главы МИД стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения о визах с россией. Решение было принято после того, как некоторые восточные страны-члены ЕС пригрозили в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов.

Как сообщал Курсор, глава сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Чешской Республики Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета Марек Женишек поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем гражданам российской федерации.

Напомним, что министр обороны россии сергей шойгу назвал предложение Евросоюза запретить визы для российских туристов «нацистской политикой». Он также заявил, что заявил, что якобы националистическая политика руководства Украины, поддерживаемая Западом, на протяжении многих лет направлена ​​на русскую культуру, и что это представляет угрозу для безопасности рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!