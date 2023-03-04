Глава Еврокомиссии сделала жесткое заявление о войне рф в Украине

Российское вторжение принесло Украине невыносимые страдания. Сейчас появляется все больше свидетельств прямых нападений на гражданское население, а также на энергетическую и иную инфраструктуру. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти ужасные преступления, и путин* в том числе.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает телеканал FreeДОМ.

“Это пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие, известно, что военные рф совершали массовые казни, они не щадят даже детей. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти ужасные преступления, и путин должен быть привлечен к ответственности. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности виновных”, — сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает роль Международного уголовного суда.

“Мы также считаем, что необходим специальный трибунал для судебного преследования российских преступлений. И я горжусь тем, что … в качестве первого шага вы подпишите соглашение о создании Международного центра судебного преследования за преступления агрессии в Гааге. Европейский Союз будет продолжать работать с нашими партнерами, чтобы россия заплатила. Мы едины за справедливость для Украины”, — сказала фон дер Ляйен.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Ранее Курсор писал о том, в Европейском союзе видят «небольшое улучшение» в дипломатии с российской федерацией после встречи министров иностранных дел стран G20, на которой присутствовал министр иностранных дел рф сергей лавров. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Так, российский дипломат остался на месте, когда западные страны критиковали россию, в отличие от предыдущей встречи глав МИД G20 на Бали в 2022 году, когда он просто сбежал.

«По крайней мере, на этот раз он остался и выслушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я думаю, это лучше, чем ничего», — сказал Боррель.

Он также отметил, что будет выступать против любых попыток выгнать россию из G20, поскольку, по его словам, «мы должны продолжать говорить или по крайней мере слушать, если не говорить».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!