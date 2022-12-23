Глава Моссад предупреждает: Иран расширяет поставки современного оружия в россию

В последние месяцы россия* широко использовала иранские беспилотники для атак на гражданские объекты в Украине.

«Иран работает над укреплением своих оборонных отношений с россией и продолжает поставлять ей современное вооружение», — предупредил глава Моссада Давид Барнеа.

По его словам, в течение последних месяцев российская федерация часто использовала иранские беспилотники для атак на различные объекты в Украине.

«Мы предостерегаем от будущих намерений Ирана, которые они пытаются сохранить в секрете, по углублению и расширению поставок современного оружия в рф, расширению проекта по обогащению урана и активизации своих атак против дружественных мусульманских стран в регионе», — сказал Барнеа.

Ранее Курсор сообщал, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины. Вторжение рф в Украину стало проблемой для многих российских олигархов.

Курсор писал, что американский лидер Джо Байден заявил, что президент россии владимир путин не собирается прекращать войну в Украине, но у него не получится достигнуть своей цели.

Наша редакция писала, что в США сделали заявление о поставках россии иранских ракет. По словам Джона Кирби, Тегеран продолжает поставлять россии боевые беспилотники, которые рф «использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре».

Курсор информировал о том, что утром 16 декабря россия вновь совершила массированные удары по Украине. Так, в Киеве и области раздавались звуки взрывов и работы ПВО. По предварительной информации россия запустила одновременно иранские дроны-камикадзе, а также ракеты.

Напомним, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!