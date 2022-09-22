Глава ПА встретился с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча с президентом Палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Это произошло на следующий день после того, как Трасс заявила, что хочет перевести посольство Великобритании из Тель-Авива в Иерусалим. По словам Махмуда Аббаса, они обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Напомним, что в среду, 21 сентября, на встрече в ООН Лиз Трасс заявила премьер-министру Яиру Лапиду, что раздумывает о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.

«Я благодарю мою хорошую подругу, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что положительно рассматривает вопрос о переносе посольства Великобритании в Иерусалим, столицу Израиля – мы будем продолжать укреплять партнерство между странами», – заявил Лапид.

Эта инициатива новоиспеченного премьер-министра Великобритании не стала сюрпризом. Так, еще в августе, Трасс заявила, что если станет новым британским лидером, то пересмотрит решение Великобритании оставить посольство в Тель-Авиве.

«Я понимаю важность и деликатность расположения посольства Великобритании в Израиле. У меня было много бесед на эту тему с моим хорошим другом премьер-министром Яиром Лапидом», – рассказала она.

Это не первое интересное события, произошедшее в Генасамблее ООН в последнее время. Так, недавно президента США Джо Байден сделал ряд важных заявлений, касавшихся войны в Украине, мобилизации в *рф и ядерных угроз со стороны владимира путина.

Помимо этого, там выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. Он обвинил США в «растоптанной» ядерной сделке, лицемерии и расизме, а также назвал Израиль «диким» государством. Детальнее читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что ПА рекомендовала подозреваемому в убийстве 84-летней израильтянки психиатрическую помощь.

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