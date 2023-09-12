Хизбалла арестовала человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля – СМИ

Задержанный якобы делился координатами конкретных объектов со своими израильскими контактами.

Террористическая группировка Хизбалла арестовала мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле" со ссылкой на ливанское новостное издание Al Jadeed.

Мужчина, идентифицированный лишь по инициалам M.T.D, является уроженцем города Мадждал-Зун в округе Тир (юг Ливана). Ему около 30 лет и, по словам жителей деревни, живет в Германии.

Согласно опубликованному вчера документу, он периодически приезжает в Ливан, арендует квартиры и автомобили в районе Тира. Также утверждается, что он использует незарегистрированные телефонные номера и якобы делится координатами конкретных объектов со своими израильскими контактами.

Его арестовали по прибытии в аэропорт Бейрута агенты службы безопасности Хизбаллы.

Также отмечается, что 25 августа правительство Ливана заявило об аресте в аэропорте Бейрута пары, который пыталась покинуть страну. Задержанные признались, что якобы шпионили в пользу Израиля внутри страны.

Также «Курсор» сообщал, что министр обороны Йоав Галант, что в Келат-Джабуре (Ливан), приблизительно в 20 км от нашей страны, Иран строит аэропорт. Его будут использовать для террористических целей.