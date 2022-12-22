«Хочешь мира — готовься к войне»: Лукашенко высказался о маневрах Беларуси у границы с Украиной

Лукашенко заявил, что не исключает «агрессии» против Беларуси со стороны неких «соседей».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг, что недавние военные маневры не были направлены против Украины, и отверг «теории заговора» о дислокации белорусских вооруженных сил на границе.

Выступая на совещании военачальников, посвященном завершению внеочередных военных инспекций, проведенных в этом месяце, Лукашенко также заявил, что не исключает «агрессии» против Беларуси со стороны неких «соседей».

«Хочешь мира — готовься к войне», — добавил Лукашенко, заявив, что военные действия ограничены территорией Беларуси и никому больше не угрожают.

По сообщению агентства Reuters, в последние недели Беларусь объявила о шквалах военных действий, включая проверки готовности и новое развертывание российских войск в стране.

Маневры вызвали у украинских официальных лиц предположения о том, что россия* может планировать новое нападение на Украину через территорию Беларуси, как это было безуспешно в первые дни войны в Украине.

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