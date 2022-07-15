«Хорошая компания для HIMARS»: Украина объявила о первой поставке реактивных систем М270

Украина сообщила, что получила первую партию современной реактивной системы залпового огня, которая дополняет растущий арсенал поставляемой Западом артиллерии дальнего действия. По словам Киева, меняется динамика на поле боя.

«Первые РСЗО M270 прибыли», — сообщил в социальных сетях министр обороны Украины Алексей Резников, не упоминая, из какой страны они были отправлены.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy. *Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

«Они будут хорошей компанией для HIMARS на поле боя», — добавил он, имея в виду американские высокоточные ракетные системы, недавно развернутые в ходе конфликта.

NOWHERE TO HIDE: Ukraine has received the first of a continuing shipment of HIMARS platforms from Norway and the US. The M270 is the up-armored and up-ammo’d tracked variant. Newly arrived MGM-140 missiles will bring Russian occupied Crimea into range. https://t.co/sPjQgvk4dE pic.twitter.com/MxPLcX73PP — Chuck Pfarrer (@ChuckPfarrer) July 15, 2022

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.

Мы также информировали, что подтверждены неоднократные случаи сексуального насилия, которые совершали военные россии* в отношении мирного населения Украины. Это касается и детей.