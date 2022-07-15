«Хорошая компания для HIMARS»: Украина объявила о первой поставке реактивных систем М270

Украина сообщила, что получила первую партию современной реактивной системы залпового огня, которая дополняет растущий арсенал поставляемой Западом артиллерии дальнего действия. По словам Киева, меняется динамика на поле боя.
«Первые РСЗО M270 прибыли», — сообщил в социальных сетях министр обороны Украины Алексей Резников, не упоминая, из какой страны они были отправлены.
«Они будут хорошей компанией для HIMARS на поле боя», — добавил он, имея в виду американские высокоточные ракетные системы, недавно развернутые в ходе конфликта.
Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР.
Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.
Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.
Мы также информировали, что подтверждены неоднократные случаи сексуального насилия, которые совершали военные россии* в отношении мирного населения Украины. Это касается и детей.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!