Дуда боится, что Украина может затянуть Польшу с собой на дно.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал запрет своей страны на ввоз украинского зерна и из-за специфической аналогии в. воем заявлении вызвал негодование в украинском сегменте социальных сетей.

Его комментарии прозвучало на пресс-конференции для польских СМИ на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет Polskie Radio.

Так, польский президент заявил, что его страна «имеет дело с утопленником», подразумевая под этим термином Украину.

Он добавил, что каждый, кто хотя бы один раз спасал утопленника, должен знать, что утопленник чрезвычайно опасен и может затянуть на глубину.

«Утопленник имеет невероятную силу по причине страха и выброса адреналина. Утопленник может просто затащить с собой на дно тех, кто его спасает. Это немного напоминает ситуацию между Польшей и Украиной», — сказал Дуда.

"Следует ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от возможной опасности со стороны утопленника? Да, мы обязаны заботиться о своей собственной безопасности и предпринимать меры, чтобы избежать возможного вреда. Если утопленник нанесет нам вред или угрозу, это может помешать ему получить необходимую помощь. Поэтому мы должны беречь себя и защищать свои интересы, и мы должны делать это с наибольшей эффективностью и решительностью», — заключил польский президент.

Курсор писал, что в посольстве Украины в Израиле выступили с важным предупреждением относительно встречи Зеленского и Нетаниягу.

Напомним, что российская пропаганда вновь опозорилась, упомянув о взятии Киева и других украинских городов.