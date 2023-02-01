Инопланетяне захватят все правительства в мае 2023 года — «путешественник во времени»

Звезда TikTok и самопровозглашенный путешественник во времени Эйри Йормани (@esthetictimewarper) сделал смелое предсказание о будущем: инопланетяне придут, и 11 мая 2023 года они захватят все правительства мира.

Йормани утверждает, что родом из 2174 года. Он набрал более 1,2 млн подписчиков на TikTok (также на YouTube). письма) с их, казалось бы, нелепыми утверждениями о будущих событиях, подпитываемыми предполагаемым знанием будущего. Некоторые называют его современным Нострадамусом.

Среди заявлений в одном из таких видеороликов, говорится о том, что инопланетная раса, известная как нозики, начнет проникать во все правительства Земли где-то в 2023 году — дата, которая ранее была указана в видео от 18 января как 11 мая.

За этим последуют:

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Это не первый раз, когда Йормани воспитывает инопланетян, в частности представителей этого вида или национальности, известных как «нозики». Еще в 2021 году Йормани заявил, что Нозики отправят сообщение в виде двухнедельного метеоритного дождя.

В другом его пророчестве говорится, что в 2025 году начнется война между людьми и инопланетянами. Хорошие новости: человечество победит. Плохая новость: это дорого обойдется.

Ранее Курсор писал, что ученые разрабатывают официальный «протокол контактов с инопланетянами». Если бы завтра внеземная жизнь отправила сообщение на Землю, как бы отреагировало человечество? По словам исследователей, на этот вопрос нет ответа и это является проблемой.

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