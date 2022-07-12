Иран передаст россии сотни беспилотников, включая боевые — США

Иран готов поставить россии сотни беспилотников, среди которые и боевые, а также обучить россиян, как правильно использовать эти дроны.

Об этом сказал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Салливан отметил, что российская армия несет значительные потери в войне против Украины, особенно потери в военной технике. Также им необходимо удерживать захваченные территории на востоке.

Согласно данным разведки, россия обратилась к Ирану с просьбой передать ей новые беспилотники. Тегеран согласился и готов передать БПЛА, некоторые из которых способных нести вооружение, по ускоренной процедуре.

«Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА. тренировки начнутся уже в июле. Неясно, поставил ли Тегеран уже какие-либо из этих БПЛА в рф», — отметил Салливан.

Ранее Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.

Курсор сообщал, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!