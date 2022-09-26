Иран подозревает в убийстве своего главного ученого-ядерщика 14 человек — СМИ

Подозреваемые обвиняются в коррупции, шпионаже в пользу Израиля, сговоре и создании угрозы для госбезопасности.

Прокуратура Ирана обвинила 14 человек в организации убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020 году.

Об этом сообщает Иранское государственное информационное агентство.

Отмечается, что подозреваемые обвиняются в коррупции, шпионаже в пользу Израиля, сговоре и создании угрозы для госбезопасности.

Целью убийства в Тегеране называют желание Израиля остановить иранскую «ядерную программу в мирных целях». При этом имена подозреваемых пока не называются.

Убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде произошло в ноябре 2020 года с использованием роботизированного стрелкового комплекса. Фахризаде был застрелен, когда вышел из бронированной машины, чтобы проверить двигатель.

Израиль называл Фахризаде «отцом» ядерной программы Ирана. В Тегеране обвинили в его убийстве Моссад и пригрозили отомстить. В свою очередь Израиль публично не комментировал такие обвинения. При этом на тот момент глава Моссада Йосси Коэн подтвердил, что Фахризаде долгое время находился в поле зрения разведывательного агентства.

Как сообщал Курсор, в феврале иранская разведка предприняла попытку убить известного израильского бизнесмена Яира Геллера, однако турецкие спецслужбы смогли предотвратить это.