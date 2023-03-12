Иран заявил о подготовке обмена пленными с США, в Госдепе уже отреагировали

В Иране заявили о достижении определенных соглашений по обмену пленными с США.

В частности, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян в интервью иранскому гостелевидению заявил, что Иран якобы «в последние дни достиг соглашения по обмену пленными между Ираном и Соединенными Штатами».

«Если со стороны американцев все пойдет хорошо, я думаю, мы увидим обмен пленными в ближайшей перспективе», — сказал дипломат.

По его словам, документ между Ираном и США, который предусматривает обмен, был «опосредованно подписан и одобрен» в марте 2022 года.

При этом спикер Госдепартамента США Нед Прайс назвал эти комментарии «еще одной особо жестокой ложью, которая только усугубляет страдания их семей».

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить освобождение трех незаконно задержанных американцев в Иране», — сказал он, добавив, что США не остановятся, пока они не воссоединятся со своими близкими.

В отдельном заявлении Совета национальной безопасности Белого дома также назвали эти заявления «лживыми».

«К сожалению, иранские официальные лица без колебаний придумывают вещи, и последняя жестокая претензия повлечет за собой еще больше душевной боли для семей Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза», — заявили в совете.

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!